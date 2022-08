Britisches Parlament schließt TikTok-Account

Die Abgeordneten hatten sich in einem Brief an die Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern beschwert. Das Parlament dürfe nicht Kunde einer App werden, die Daten an eine Regierung weitergebe, sagte die konservative Abgeordnete Nus Ghani dem Online-Portal „Politico“. Der frühere Chef der Konservativen Partei, Iain Duncan Smith, begrüßte die Einstellung des Kontos. „Nun ist es wichtig, darüber zu reden, dass die Leute TikTok nicht benutzen sollten“, sagte er der Nachrichtenagentur PA.