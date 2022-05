Mann (44) stürzt mehrere hundert Meter in den Tod

Am Donnerstag ist es in der benachbarten Schweiz erneut zu einem Bergdrama gekommen. Nachdem am Montag ein Mann in Graubünden tödlich verunglückt war, rutschte am Donnerstag ein 44-jähriger Berggänger beim Überqueren eines Schneefeldes am Alpstein (Kanton Appenzell Ausserhoden) aus, stürzte mehrere hundert Meter in die Tiefe und konnte von der Rettungsflugwacht nur noch tot geborgen werden.