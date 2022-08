„Beleidigung und Bedrohung“: Bayern ermittelt

Eine Hackerin aus Deutschland hatte, wie berichtet, zwei Personen in Deutschland ausfindig gemacht, die Droh-E-Mails verfasst haben sollen. Da das aber bedeuten würde, dass der Tatort nicht in Österreich liegt, mussten die Ermittlungen gegen diese Verdächtigen in Österreich eingestellt werden. Den heimischen Strafverfolgungsbehörden sind nach aktueller Rechtslage bei einem vergleichsweise „schwachen“ Delikt wie der gefährlichen Drohung in grenzüberschreitenden Fällen die Hände gebunden. In Österreich wird zudem weiterhin gegen unbekannte Täter ermittelt.