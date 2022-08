Ärztekammer startet nun Selbstverteidigungskurse

„Es ist nicht dann beendet, wenn man es liest“

Auch Hans-Peter Hutter, Hygiene-Experte an der MedUni Wien und in dieser Funktion während der Pandemie oft medial präsent, war und ist Drohungen von Maßnahmengegnern ausgesetzt, erzählte er im Interview. Man brauche eine dicke Haut: „Es ist nicht dann beendet, wenn man es liest, sondern das hallt nach. Man ärgert sich darüber, man denkt sich: ,Was ist das für eine Unverschämtheit.‘ Und das nagt an einem.“