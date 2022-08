Flutlichter aus? Energiekrise trifft Austro-Sport

In Oberösterreich wird deshalb bereits damit spekuliert, dass im Amateurbereich Freitagabend-Spiele weniger werden. Auch wenn das dazu führen könnte, dassdann an Samstagen und Sonntagen ein Schiedsrichter-Engpass droht Was aber, wenn es kein Flutlicht mehr geben darf? Was Oberösterreichs Wirtschafts- und Sportlandesrat Markus Achleitner im Worst Case nicht ausschließen will. „Auch uns ist bewusst, dass der Herbst für den gesamten Sport energiemäßig herausfordernd werden kann“, sagt ÖFB-Geschäftsführer Thomas Hollerer. Und weiter: „Auch Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler steht diesbezüglich mit uns bereits in Kontakt.“