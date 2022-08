Kiesenhofer: „Nach Gold in ein Loch gefallen!“

„Krone“: Anna, wie präsent sind deine Erinnerungen an deinen großen Tag im Sommer 2021?

Anna Kiesenhofer: Sehr - vor allem die Vorbereitungen. Als ich all die Profis, die schon so viel gewonnen haben, im Hotel gesehen habe, war ich sehr schüchtern. Vor dem Rennen habe ich mich noch unter einen Baum gelegt, damit ich nicht sehe, was die anderen machen und ich mich auf mich selbst konzentrieren kann. An das Rennen selbst natürlich auch: Ich hatte wirklich gute Beine, war in Topform, und mir ist alles aufgegangen.