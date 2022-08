Fall Assange normalisiert Journalisten-Verfolgung

Seit der strafrechtlichen Verfolgung Assanges sei auch in anderen Ländern - etwa in Hongkong - eine deutlich härtere Gangart gegen die Presse zu beobachten und Journalisten würden für ihre Arbeit kriminalisiert und inhaftiert. Assange versucht weiterhin, gegen seine Auslieferung in die USA vorzugehen - aktuell mit einer Berufung am High Court in London. Die britische Regierung - siehe Video - hatte zuvor nach jahrelangem juristischen Tauziehen die Auslieferung an die USA genehmigt.