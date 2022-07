Ried trotz Sieg über Lustenau nicht zufrieden

In Ried war nach dem ersten Sieg allerdings niemand so wirklich zufrieden, zu sehr hatte der Aufsteiger den Innviertlern zugesetzt. Rieds Cheftrainer Christian Heinle sprach daher von einer „Topleistung Lustenaus, ein Punkt für sie wäre absolut verdient gewesen.“ Zugleich kündigte er scharfe Worte für seine Spieler an. „In der Bundesliga kann man es sich nicht erlauben, so zu verteidigen.“