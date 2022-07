Misolic-Bezwinger: Paragleiten als Initialzündung

Apropos: Gestern hing nicht zum ersten Mal das Schild „ausverkauft“ in den Kassen, insgesamt pilgerten über 45.000 Anhänger in der Turnier-Woche auf die für ein 250er-Event große und prächtige Anlage. Was auch Alexander Antonitsch warm ums Herz werden ließ: „Trotz der kurzfristigen Absage unseres Top-Duos, trotz der nicht immer guten Wetterbedingungen sowie - vorhersagen - sagenhaft, was wir für eine Stimmung schaffen konnten.“