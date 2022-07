Austria Wien: „Rucksack“ ist noch kein Thema

Heute sind alle natürlich in der Generali-Arena dabei, der erste Saisonsieg würde auch den „Rucksack“ leichter werden lassen. Die Austria musste ja mit minus drei Punkten in die Saison starten, verliert man heute, wäre es schon neun Punkte Rückstand auf den LASK, doch schon etwas „Holz“. Würde Trainer Manfred Schmid noch nicht beunruhigen: „Sorgen würde ich mir machen, wenn wir nach zehn, elf Runden so einen großen Rückstand auf direkte Meistergruppen-Konkurrenten hätten.“