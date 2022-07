„Das Übelste!“ Nächster Star bei der „Abcashtour“

Derweil schloss sich mit dem zweifachen US-Masters-Sieger Bubba Watson der nächste Golfstar LIV an. Der 43-Jährige, der 2018 sein letztes Turnier auf der PGA-Tour gewann, soll laut „Telegraph“ 50 Millionen Dollar Antrittsgeld kassieren. LIV spaltet weiter die Golfwelt. So schrieb „Krone“-Leser Karl Hadamovsky diese Woche: „Im Sport ist Tradition das Wichtigste. Nur so bleibt eine Sportart ehrlich und zieht die Leute an. Was sich hier abspielt, ist für mich das Übelste, was sich in den letzen Jahren im Sport getan hat. Die LIV-Tour beruht nur auf Geld, es ist eine reine Abcashtour.“