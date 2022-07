Doskozil drängt auch auf einen Benzinpreis-Deckel

Mitten in der Debatte um die Deckelung der Strompreise in Österreich legt Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) nach: Es brauche auch einen Benzinpreis-Deckel, erneuerte er am Samstag seine Forderung. Es sei zudem „völlig falsch“ überhaupt noch über Lenkungseffekte, wie etwa die CO2-Steuer, zu diskutieren.