Neuer Hauptsponsor! Austria-Brust nicht mehr nackt

„Frankstahl“? Ist das führende österreichische Stahlhandelsunternehmen, die Firmendaten sind beeindruckend: 300 Mitarbeiter in Österreich, weitere 800 in Europa, Jahresumsatz laut Firmen-Homepage 405 Millionen Euro! Und: Das Unternehmen mit Hauptstandort in Guntramsdorf befindet sich seit 1969 im Besitz der Familie Javor, einer Familie, die der Austria stets nahestand, schon beim einen oder anderen Transfer tatkräftig mithalf, auch finanziell.