Mayer: Eine Quereinsteigerin auf der Überholspur

Bis zur U16 kämpfte sie sich bei den Burschen von Bad Fischau auf dem Fußballplatz durch, ehe sie danach in der 2. Liga bei Gloggnitz erstmals für ein Damen-Team spielte. Mit dem ASK Erlaa feierte sie den Titel, hängte dort 2016 die Schuhe jedoch an den Nagel. „Ich war als Lehrerin im Gymnasium in der Wendstattgasse im Einsatz. Deshalb musste der Fußball passen“, sagt Julia Mayer.