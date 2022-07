Schon der Anblick von Essen lässt Insulin steigen

Nach einer Mahlzeit schüttet die Bauchspeicheldrüse Insulin aus, um den aus der Nahrung gewonnen Zucker in die Zellen zu schleusen. So sinkt der Blutzuckerspiegel wieder. Wie ein Forschungsteam der Universität und des Universitätsspitals Basel in der Schweiz nun im Fachmagazin „Cell Metabolism“ berichtete, wird die Insulinproduktion schon angeregt, bevor wir überhaupt einen Bissen zu uns genommen haben.