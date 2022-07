Sexualität darf kein Tabuthema mehr sein!

In einer österreichweiten Kampagne „Lust auf Reden. Gemeinsam für sexuelle Gesundheit“ soll Informationsmaterial (z. B. Broschüren) das Kommunizieren in der Partnerschaft, beim Arztbesuch, in der Schule oder im Alltag erleichtern. Online wird die Aktion auf Facebook, Instagram und TikTok der Aids Hilfe Wien begleitet.