Hohes Risiko: Orange dominiert die Corona-Ampel

So wie die Infektionszahlen langsam, aber stetig nach oben gehen, verdunkelt sich auch die Corona-Ampel schrittweise. Die zuständige Kommission wird daher am Donnerstag bereits sieben Bundesländer auf Orange stellen, was hohem Risiko entspricht. Nur noch in Kärnten und der Steiermark herrscht mittleres Risiko, also gelb.