Schwarzbau! Grazer Augartenbucht droht der Rückbau

Wie geht’s also jetzt im Augarten weiter? Der Bescheid des Höchstgerichts hat jedenfalls jede Menge Sprengstoff in sich. Selbst eine Umweltverträglichkeitsprüfung könnte jetzt rückwirkend eingeleitet werden. Im schlimmsten Fall droht sogar ein Rückbau der Bucht. „Wir haben wiederholt und sehr eindringlich davor gewarnt, das Projekt so schnell ohne die entsprechenden Umweltprüfungen durchzuziehen“, steht die zuständige Vizebürgermeisterin Judith Schwentner nach wie vor zur grünen Kritik am Projekt.