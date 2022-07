Auch Salzburgs zweite Elf wäre klarer Titelfavorit

Der ganz große Kaderumbruch blieb an der Salzach aus, das Trainerteam ist immer noch in Amt und Würden. Und die Zuversicht von Sportdirektor Christoph Freund ist größer denn je. „Würden wir nicht den zehnten Titel als Ziel ausgeben, würde was falsch laufen„, grinste der 45-Jährige im „Krone“-Interview.