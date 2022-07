Was passiert, wenn Russlands Gas doch nicht kommt

Gas-Stopp hätte verheerende Folgen

Was passiert also, wenn der Gashahn trotz aller Versprechungen aus Russland gänzlich geschlossen bleibt? Die mögliche weitere Verknappung könnte nicht nur zu ernsthaften Energieengpässen in der gesamten Region führen, sondern die ohnehin schon so schwere Wirtschaftskrise - in Österreich kletterte die Inflation zuletzt auf 8,7 Prozent - weiter befeuern.