Neues Freistädter Hotel lockt mit Vier-Tage-Woche

Hommage an Freistädter Geschichte

Der Name soll eine Hommage an die Freistädter Geschichte sein. „Wir wollen eine Brücke zur großen Vergangenheit des Standortes. schlagen. Freistadt war zu Zeiten des Salzhandels, aber auch später, ein wirtschaftlich goldener Boden im Mühlviertel“, so Hehenberger. „Freigold“ soll aber auch für die spezielle Fassade stehen: Durch den Einsatz von besonderem Alu-Verbundmaterial wird sie im Sonnenlicht golden glänzen.