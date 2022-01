23-Millionen-Euro-„Selfness“-Hotel für Freistadt

Nach langem Hin und Her bekommt Freistadt nun doch sein neues Hotel. Ein 4-Sterne-Superior-Haus, zehn Stockwerke hoch, mit 111 Zimmern, davon zehn Suiten, Infinity-Pool mit Glasboden in 32 Metern Höhe und einem Sky-Restaurant in der obersten Etage. Für die Realisierung des 23-Millionen-Euro-Projekts holte sich Investor Dietmar Hehenberger Wolfgang Hochreiter an Bord.