Soll eine Abgabe die GIS-Gebühren ersetzen?

Der Verfassungsgerichtshof gab gestern bekannt, dass künftig auch die online Übertragung des ORF-Programms nicht mehr gratis sein darf. Derzeit müssen Konsumenten, wenn sie kein Radio- oder TV-Gerät besitzen, laut Rundfunkgebühren- und ORF-Gesetz nichts bezahlen. Wenn also per Internet Radio gehört, oder ein Programm gestreamt wird, kam man bisher gratis davon. Bis Ende 2023 soll nun entschieden werden, wie die Neuregelung diesbezüglich aussehen wird. Eine Idee wäre, die GIS-Gebühren abzuschaffen, dafür jeden Haushalt eine geringere Abgabe entrichten zu lassen. Wie stehen Sie zu dem Thema? Zahlen Sie derzeit GIS-Gebühren? Beteiligen Sie sich gerne in der Kommentarfunktion an der Diskussion!