Kehrt Platini nach Freispruch in Fußball zurück?

Der frühere UEFA-Präsident Michel Platini will nach seinem Freispruch vor einem Schweizer Gericht will nicht mehr als Funktionär in den Fußball zurückkehren. Das erklärte der 67-jährige Franzose in einem am Freitagabend ausgestrahlten Interview des Fernsehsenders LCI, will dies aber nicht als komplette Abkehr vom Fußball wissen. Platini war ebenso wie der frühere FIFA-Chef Joseph Blatter eine Woche zuvor vom Bundesstrafgericht in Bellinzona freigesprochen worden.