DomRep verwehrt Rekord-Frau goldenes Karriereende

Beinahe neue Jahresbestzeit

In den 100-m-Vorläufen der Männer schrammte der US-Amerikaner Fred Kerley als Schnellster in 9,79 Sekunden nur um 3/100 an der von ihm gehaltenen Jahresweltbestzeit vorbei. Sein Landsmann Trayvon Bromell kam auf 9,89, der Jamaikaner Oblique Seville auf 9,93. Halbfinale und Finale gehen am zweiten WM-Tag in Szene, die Medaillen werden nach mitteleuropäischer Sommerzeit am Sonntag ab 4.50 Uhr vergeben.