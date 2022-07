Russische Truppen: Nehmen immer mehr Dörfer ein

Laut russischen Angaben sind Soldaten und Soldatinnen weiter auf die Kleinstadt Soledar vorgerückt. Konkret sollen zwei Dörfer am östlichen Stadtrand eingenommen worden sein. Die ukrainischen Streitkräfte hätten dabei erhebliche Verluste erlitten. Bereits am Vortag meldete Moskau Gebietsgewinne in der Stadt, in der vor dem Krieg mehr als 10.000 Menschen lebten.