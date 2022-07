Vor langer Sommerpause wachten MFG-Politiker auf

Bezirksbehörde prüft Antrag

In Ried/I. stellte MFG erst in der letzten Sitzung des Gemeinderates vor der langen Sommerpause die erste Forderung. Beantragt wurden zwei Eltern-Kind-Parkplätze in der Innenstadt. „Das Problem war, dass es diese Parkplätze in der Straßenverkehrsordnung nicht gibt. Wir können sie deshalb auch nicht verordnen“, erklärt der für den Verkehr zuständige SP-Stadtvize Peter Stummer. Der Antrag wurde nun der Bezirkshauptmannschaft zur Begutachtung geschickt. Offen ist auch, wo die MFG im Rieder Stadtparlament sitzen wird. Wie berichtet, lehnten SP und Grünen die Impfkritiker als Sitznachbarn ab.