Keiner wollte im Gemeinderat neben MFG-Duo sitzen

Bereits vor Beginn der Sitzung des Rieder Gemeinderats ging es heiß her. Nach langer Pause kehrte das Stadtparlament wieder vom Ausweichquartier Sparkassensaal in den Ratssaal zurück. Aber die neue Sitzordnung in dem viel kleineren Raum schmeckte der SP-Fraktion zunächst überhaupt nicht. Sie drohte mit Boykott, weil sie neben dem MFG-Duo Petra Saleh-Agha (die mit vielen umstrittenen Sagern in die Schlagzeilen geraten war) und Christian Stockinger sitzen hätte sollen.