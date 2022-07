Horrende Stromkosten: Laut Anwalt gibt es Ausweg!

Es warten Tücken

Obwohl Kunden laut Gesetzgeber lediglich darauf hinweisen müssten, die Grundversorgung in Anspruch zu nehmen, rechnet der Energo-Geschäftsführer bei der Umsetzung mit Tücken: „Es ist damit zu rechnen, dass Netz und Energie getrennt verrechnet werden, und der Energieversorger eine einmalige Vorleistung in Höhe eines monatlichen Teilzahlungsbetrags in Rechnung stellt.“ (Dieser muss nach sechs Monaten allerdings wieder zurückgezahlt werden)