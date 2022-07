Wiesberger wagt Neustart mit „Besenstiel-Putter“

LIV-Golf sorgte auf jeden Fall sofort für eine gewaltigen Ruck in der Szene. Überall werden gerade die Preisgelder angehoben, so auch um 22 Prozent bei den Open in St. Andrews auf 22 Millionen. Die PGA erhöhte ihre Anteile an der DP World Tour und will künftig den Top Ten des Race to Dubai sogar Startplätze in Amerika geben.