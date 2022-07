Schweizer Tessin: Wandern zwischen zwei Welten

Am dritten Tag der Wanderreise geht es von Tesserette nach Lugano, vorbei an der Felsformationen Denti della Vecchia. Die Etappe endet mit unendlichem Stufensteigen auf den Monte Bré. Wer bis jetzt seine Oberschenkeln nicht gespürt hat, wird nun ein Brennen wahrnehmen. Zur Belohnung gibt es eine Fahrt mit der Zahnradbahn nach Lugano. Dort angekommen, erfährt man erstmals einen Kulturschock. Nach drei Tagen in Wanderhose, klobigen Schuhen und Laubwäldern stößt man auf lockere, aber schicke italienische Stadtatmosphäre, Palmen und Anzugträger. Hier ist nämlich der Sitz zahlreicher Banken.