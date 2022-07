Wirt (29) ertappt Einbrecher und wird verletzt

Bei einem Einbruch in ein Gasthaus in Lieboch (Bezirk Graz-Umgebung) ist der Täter Sonntagfrüh auf frischer Tat ertappt worden. Der Unbekannte konnte allerdings flüchten und hat nach Angaben des Gastwirts eine Kellnergeldbörse mit mehreren Hundert Euro mitgenommen. Der Wirt, der in den frühen Morgenstunden selbst auf den Einbrecher gestoßen war, wurde leicht verletzt.