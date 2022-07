K.o. durch Bügelbrett: Rache ist süß & schmerzhaft

Rache ist süß - und im Wrestling oft auch für den Sieger mit Schmerzen verbunden. „Es war ein Hochgenuss, das Bügelbrett in den Ring zu holen“, genoss Peter White seinen Triumph im Kampf ohne Regeln gegen Michael Kovac, die sich zuvor schon mit einem Klappsessel, einer Toilettenumrandung einer Computertastatur malträtiert hatten. „Meine Lippe ist dick, der Nacken tut weh, manchmal hast du das Gefühl, du bist im Nirvana, aber es hat sich ausgezahlt!“ Mit der Wucht des Bügelbretts gegen den Kopf seines „Lieblingsgegners“ machte er die Revanche für die Hinterlist von Kovac aus dem Vorjahr (er hatte sich in das Finale des Prater-Pokals eingemischt und so White den sich abzeichnenden Erfolg gegen Fabio Ferrari gestohlen) perfekt.