Im August öffnen wieder alle Corona-Impfstraßen

Wie ist die Corona-Lage in der Steiermark?

Nicht mehr so entspannt wie Anfang Juni, damals lag die Zahl der täglichen Neuinfektionen im niedrigen dreistelligen Bereich (siehe Grafik). Nun sind es wieder mehr als tausend neue Fälle am Tag. „Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs, weil ja viel weniger getestet wird“, so Virologe Klaus Vander von der Kages. Laut dem Infektiologen Bernhard Haas liegt die unerwartete Sommerwelle vor allem an den seit Kurzem auch bei uns dominierenden Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5, die deutlich ansteckender sind.