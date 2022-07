Rossi drückt Rohrer für NHL-Draft die Daumen!

In der Sommerpause ist der 20-Jährige aber nicht untätig. Tägliche Trainingseinheiten mit Athletiktrainer Max Cavada stehen ebenso auf dem Programm wie wöchentlich zwei Eistrainings im schweizerischen Romanshorn mit Pioneers-Vorarlberg-Legionär Dylan Stanley. Die beiden Coaches stehen ständig im Austausch mit den Minnesota Wild, vom NHL-Klub kommen genaue Anweisungen, wie die Einheiten zu gestalten sind. Schon am Samstag fliegt Rossi in die USA zu einem Developement Camp, bei dem die aktuelle Verfassung der jungen Spieler überprüft wird. „Off Ice-Tests, drei Eistrainings und am Schluss ein Spiel stehen auf der Tagesordnung“, sagt der Vorarlberger. Entscheidend für den Weg in der neuen Saison wird das dreiwöchige Vorbereitungscamp sein, bei dem General Manager und Head Coach der Minnesota Wild festlegen, wer in der NHL und wer in der AHL spielen wird.