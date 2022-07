Ultras stürmen Pressekonferenz: Trainer muss gehen

Er sei doch da, um „some questions about football“ zu beantworten, versucht Albert Riera die Situation noch zu retten. Zu spät. Der ehemalige Weltklasse-Kicker, u.a. für ManCity und Liverpool aktiv, hat in seiner Funktion als Neo-Ljubljana-Trainer in Slowenien keinen Kredit bei den Hardcore-Fans. „Go, Go“, rufen die teils vermummten Fans, die eben den Presseraum enterten, um ihre festgezurrte Meinung zu unterstreichen. „Ajde, ajde“, murmeln manche, als Riera noch mit dem Gedanken spielt, doch sitzen zu bleiben. Und dann wird‘s richtig laut, fast tumultartig. Bis der neue Trainer schließlich doch einlenkt und kleinlaut die Pressekonferenz verlässt. Begleitet von „Go home“- und „You are not welcome here“-Rufen.