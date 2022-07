Strafenorgie für Dutzende Wiener bei Alter Donau

Ein böses Erwachen gab es allerdings am 1. Juli für zahlreiche Floridsdorfer, die sich auf das Politiker-Versprechen verlassen hatten: Sie hatten ihre Fahrzeuge in der angekündigten Überlappungszone abgestellt und fanden nach Badevergnügen oder Spaziergang im Donaupark Strafzettel unter den Scheibenwischern ihrer Fahrzeuge. Bei einem Lokalaugenschein fand der Floridsdorfer Altbezirksrat Hans Jörg Schimanek (WIFF) Dutzende Parkstrafen an den Autos der Floridsdorfer vor.