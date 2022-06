Parkpickerl vertreibt jetzt die Badegäste

„Immer mehr Wiener sind es leid“

„So wie ich sind es immer mehr Wiener leid, sich den Schikanen des Parkpickerls unterzuordnen und immer wieder fürs Parken in die Tasche zu greifen. Wer etwa ohne Parkpickerl im eigenen Wohnbezirk oder trotz Parkpickerl ein Bad in einem anderen Bezirk besuchen will, müsste einen kostenpflichtigen Parkschein ausfüllen und danach alle eineinhalb oder zwei Stunden hinausgehen, sein Auto ein paar Zentimeter bewegen und erneut bis zu vier Euro investieren, um weitere zwei Stunden im Bad verbringen zu dürfen“, so Sommerer zur „Krone“.