Für Dennis Novak kam das Aus nach nur vier Punkten

Neuer Touring Coach

Bereits Freitagabend ging es zurück nach Hause. Mama sei dank! „Denn sie hat mir den Flug gebucht“, grinste Dennis. Außer Trainer Günter Bresnik hat der 28-Jährige schließlich niemanden in seinem Team. Das wird sich freilich ändern. Schon nächste Woche beim Challenger in Salzburg wird Novak einen neuen Touring Coach an seiner Seite haben, den er und Bresnik gemeinsam auswählten.