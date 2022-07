Sturm rockt Schladming! Vizemeister gibt Vollgas

Sturm auf Abwegen! Im Camp in Schladming gaben die Schwarzen zuletzt ausnahmsweise nicht am Rasen, sondern im Gokart Gas! „Alle sind unverletzt ins Ziel gekommen - nur Amadou Dante hat für einen Dreher in der ersten Kurve gesorgt“, grinst Medienchef Walter Wenegger. Auf der Schafalm war für Höjlund, Prass und Co. ein Eis erlaubt - die Neuzugänge standen zudem gesanglich am Prüfstand. Unter großem Beifall und - ab und zu - etwas Gelächter.