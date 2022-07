Türkei: Online-Sperre für die Deutsche Welle

Deutsche Welle kündigt juristische Schritte an

Die Deutsche Welle bestätigte die Sperre später. Die Angebote seien am Donnerstagabend in allen 32 Sendesprachen gesperrt worden, teilte der deutsche Auslandssender am Freitag in Bonn mit. DW kündigte an, juristisch gegen die Sperre vorzugehen. In den Sozialen Medien könnten sich Nutzer informieren, wie eine Zensur umgangen werden kann.