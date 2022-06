Zwei Weltstars in der Grazer Altstadt

Vorerst freut sich Roglič auf das große Duell mit seinem Landsmann Tadej Pogačar, wie er jüngst in einem Eurosport-Interview sagte: „Nicht nur wir, ich glaube, alle Radportfans fiebern unserem Zweikampf entgegen, in den aber natürlich auch andere eingreifen können.“ Sollte Primož Roglič die Tour 2022 wirklich gewinnen, käme er erst als zweiter Fahrer nach Graz, der 48 Stunden zuvor in Paris triumphiert hatte. Der erste war Lance Armstrong im Jahr 2003 beim 20. Grazer Altstadt-Kriterium gewesen. Und vielleicht sieht Graz ja am 26. Juli die ganz große Revanche für die Tour de France des Jahres 2022.