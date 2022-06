Schülern beim Ausflug „Waffe in die Hand gedrückt“

Krieg spielen, während Menschen im Ukraine-Konflikt ihr Leben verlieren und Familien vielleicht für immer getrennt werden. „Wie kann man so etwas machen?“, meldete sich ein empörter Vater bei der „Krone“. Sein Kind besucht das Gymnasium Biondekgasse in Baden. Als Abschlussausflug hatte sich ein Lehrer heuer etwas ganz Besonderes einfallen lassen: „Er geht mit den zwölfjährigen Schülern ins ,Lasertag‘ schießen. Dabei zielt man mit einer Waffe in der Hand auf seine Mitmenschen. Und das in Zeiten, wo Menschen im Krieg sterben“, ist er entsetzt. Außerdem gebe es in der Klasse bereits ein erhöhtes Gewaltpotenzial.