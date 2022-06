Erpresst: Vorarlberger zahlte sechsstellige Summe

In Vorarlberg ist ein 20 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Feldkirch von einem 27-jährigen Norddeutschen mit Nacktfotos und einem einschlägigen Video erpresst worden. Der 27-Jährige hatte sich vergangenen Herbst in sozialen Medien als Frau ausgegeben und so den Kontakt zum Opfer hergestellt, das laut Polizei in mehreren Zahlungen eine insgesamt sechsstellige Summe an den Erpresser überwies. Nachdem der 20-Jährige schließlich Anzeige erstattet hatte, wurde der Täter festgenommen.