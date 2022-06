Durchhaltevermögen gegen Behördenschikanen

„Man hat irrsinnig viel Verantwortung und wird permanent kontrolliert, aber es bleibt dir nichts übrig. Der Staat will sowieso nicht, dass es den Kleinunternehmern in diesem Land gut geht.“ Mit Schaudern erinnert sich Jatinder an seine Zeit am Neufelder See zurück. Für den sympathischen Inder war es eine Ära voll behördlicher Schikanen und rassistischer Umtriebe - auch wenn er jene nie direkt zu spüren bekam. „Ich wurde die ganze Zeit kontrolliert und die BH hat immer irgendwas gefunden. Die haben gesehen, dass ein Ausländer etwas aufzieht und ein gutes Geschäft macht. Das hat sehr vielen Menschen nicht gepasst. Oft war es wie eine Razzia. So als wäre ich ein Verbrecher. Es gab die ganze Zeit nur sinnlose Regeln, Formulare, Stress.“ In der besten Zeit hatte Jatinder fünf Mitarbeiter. Für das Wochenendgeschäft musste er diese Anzahl oft noch temporär verdoppeln.