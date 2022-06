Foda lacht: Brasilien und Portugal zu schlüpfrig

„Ausganslage super“

Ach ja: Es geht in besagtem Interview auch, de facto hauptsächlich, um seinen neuen Job als Cheftrainer des FC Zürich. Foda werkt also ab sofort für den amtierenden Schweizer Meister. Besonderen Mut erfordere dies Aufgabe nicht, sagt Foda: „Ich habe damals nach dem Konkurs ja auch Sturm Graz übernommen. Wir mussten mit minus 13 Punkten in die Saison starten. Das war eine andere Ausgangslage. Denn so viel Mut brauche ich für den Job beim FCZ nicht. Ich habe eine intakte Truppe vorgefunden, die viel Qualität hat. Das ist eine Ausgangslage ist super.“