Offiziell: Foda ist neuer Trainer in der Schweiz

Nun ist es offiziell: Franco Foda wurde am Mittwochabend als neuer Trainer des FC Zürich vorgestellt. Der ehemalige ÖFB-Teamchef tritt, wie von der „Krone“ vorab berichtet, damit die Nachfolge von André Breitenreiter an und erhielt einen Zweijahresvertrag. Breitenreiter ist zur TSG Hoffenheim in die deutsche Bundesliga gewechselt.