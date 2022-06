Undankbar? Zürich für Foda „reizvolle Aufgabe“

Ende März dankte Franco Foda als Teamchef ab, gönnte sich eine kurze Auszeit. Lange hielt er die Fußball-freie Zeit nicht aus, alsbald kribbelte es wieder. Seit dieser Woche steht der Wahl-Grazer wieder am Platz - beim FC Zürich, der sich letzte Saison überraschend die Meisterschale unter den Nagel gerissen hat. „Viele sagen, es sei eine undankbare Aufgabe. Das sehe ich anders, für mich ist es eine reizvolle Herausforderung. Mein Vorgänger André Breitenreiter hat ein gutes Fundament hinterlassen“, so der 56-Jährige, der mit seiner neuen Truppe heute ein einwöchiges Trainingslager in Deutschland bezieht. „Da kann ich die Mannschaft sowie die einzelnen Spieler Charaktere noch besser kennenlernen.“