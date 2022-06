„Bora“ verblies in Judendorf die Konkurrenz

Die Bora - eigentlich ein kalter, böiger Wind in Küstennähe. Am Sonntag aber ließ Bora - nämlich das bayrische Rad-Team Bora-hansgrohe - die Konkurrenz bei den Straßen-Staatsmeisterschaften in Judendorf-Straßengel schaudern. „Beim Start hab ich auf 15 Fahrer im Ziel getippt“, grinste WSA-Graz-Chef Christoph Resl gequält. Nicht schlecht! Geworden sind’s nämlich zwölf von 58 im Ziel nach 195 Kilometern mit einem Schnitt von 41,74 km/h! So ehrenhaft das Antreten der World-Tour-Fahrer Großschartner, Gamper, Pöstlberger, Konrad und Haller für die Steiermark auch war, so brutal war’s für die Gegner. „Nur Martin Messner als Zwölfter hat etwas mitgehalten“, resümierte Resl nach dem Fünffach-Sieg von Bora. Felix Großschartner wurde Meister, dahinter fuhren die anderen vier Bora-Männer nebeneinander über die Ziellinie. Und ab in Richtung Tour de France. Montag wird der Kader bekanntgegeben.