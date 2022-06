Florianis bei Landes-Leistungsbewerb voll im Saft

Fast 350 Bewerbsgruppen traten an

In Bad Gleichenberg ging am 24. und 25. Juni nach zwei Jahren Corona-Pause wieder der steirische Landes-Leistungsbewerb sowie der Landesfeuerwehrtag über die Bühne - ein Höhepunkt im steirischen Feuerwehrjahr, zu dem sich alles einfindet, was im Feuerwehrwesen Rang und Namen hat.